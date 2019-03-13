Анна Хилькевич из ревности к няне отдала дочь в садик

Собственнические чувства по отношению к ребенку взяли верх над актрисой.

К своим 32-м годам актриса и светская львица Анна Хилькевич успела обзавестись уже двумя детьми. Кроме того, она продолжала сниматься в различных проектах, не забывая о своей карьере. По словам артистки, когда ее первенцу — дочке Арианне — исполнилось три месяца, она смогла найти для себя помощницу, которая помогала ей заботиться о подрастающей малышке. Так у молодой мамы появилось время и на себя. Но все с тем Хилькевич не могла справиться со своими собственническими чувствами.

«С первым ребенком во мне присутствовало разрушающее меня чувство ревности… Хоть наша няня была чудесна», — вспоминает актриса.

Именно поэтому, из-за собственных переживаний, она решила поскорее отдать наследницу в детский садик, озаботившись этим вопросом. На тот момент крохе было всего год и шесть месяцев. В садик Арианна пошла спустя два месяца, когда ее мама определилась с подобранными вариантами.

«Английский частный детский сад. Чистый, красивый, с отличной программой изучения, как английской, так и общеобразовательной программой», — добавила актриса, уточнив, что поначалу оставляла дочку с воспитателями всего на пару часов, постепенно увеличивая время пребывания малышки в саду.

И по прошествии времени Хилькевич ни разу не пожалела о своем решении. По словам светской львицы, маленькие детки должны иметь возможность общаться со своими сверстниками. Напомним, что у Анны и ее мужа Артура в августе 2018 года родился второй ребенок и снова девочка. Новорожденную дочь актриса назвала в честь своего персонажа в сериале «Универ. Новая общага» — Машей.



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