Александр Цекало женился на модели Дарине Эрвин, которая младше его на 30 лет

На состоявшейся в Соединенных Штатах церемонии присутствовали только самые близкие друзья пары.

Известный шоумен и продюсер Александр Цекало женился в четвертый раз. Его избранницей стала 27-летняя модель Дарина Эрвин. Отметим, что Цекало уже 57 лет. Несмотря на солидную разницу в возрасте влюбленные решили узаконить свои отношения.

В окружении пары говорят, что расписались они в Беверли-Хиллз. На праздничном торжестве присутствовали только самые близкие люди. При этом в будущем Цекало и Эрвин планируют устроить полноценный банкет для своих родственников и друзей. Он пройдет в мае. Сейчас пара очень занята и ими не до пышных торжеств.

Дарина Эрвин хотела поначалу оставить свою фамилию. Однако потом передумала. Отныне она Дарина Цекало. Влюбленные супруги сейчас примерно равное количество времени проводят в России и США. Кстати, именно в одном из российских ресторанов незадолго до Нового года их и застукали вместе. После этого Цекало не стал отпираться, что у него в жизни появилась новая любовь.

Продюсер ранее развелся с сестрой популярной исполнительницы Веры Брежневой Викторией Галушкой. Это произошло несмотря на то, что у них есть совместные дети. Что получится из нового союза Цекало остается только гадать. Однако отец Дарины Эрвин ранее заявлял, что не верит, что этот брак продлится долго. Все потому, что у влюбленных сильно большая разница в возрасте. По его словам, у них просто не будет совместных интересов. Сам отец Дарины на семь лет младше российского продюсера, которому удалось покорить сердце красивой молодой дамы, сообщает «СтарХит».



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