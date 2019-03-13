Шевчук призывает россиян вернуться на родину из Америки



Советский и российский рок-музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук призывает соотечественников, иммигрировавших в Америку, вернуться на родину, чтобы помочь ей развиваться.

По его мнению, переехавшие в США россияне должны «упаковать чемоданы» и отправиться домой, поскольку России не хватает «просветленного интеллекта».

«Строить новую, светлую, настоящую, красивую Россию. Пора уже, друзья, пора», — сказал музыкант.

Шевчук вместе с коллективом в настоящее время дают концерты в Северной Америке. Тур «ДДТ» стал самым масштабным за всю историю американских выступлений в США. Музыканты выйдут на сцену в девяти городах Штатов и Канады.

Летом прошлого года группа «ДДТ» выпустила новый альбом, который получил такое же название, как и одна из первых песен коллектива — «Галя ходи». Исполнитель при помощи композиции пытался наладить диалог с молодежью, которая часто присутствует на концертах рок-группы. В августе 2018 года также вышел клип на песню «Уездный город».

Ранее в марте 2018 года лидер «ДДТ» опубликовал на официальном канале группы клип на композицию «Когда ты была здесь», которая посвящена умершей от рака первой супруге Эльмире Бикбовой, пишет «ФедералПресс».

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