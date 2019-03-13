Максим Галкин прокомметировал обвинения в причастности к покушению на Киркорова

13.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Максим Галкин прокомметировал обвинения в причастности к покушению на КиркороваТелеведущий прокомментировал сообщения о подготовке покушения на певца Филиппа Киркорова.

Ранее стало известно, что четверо жителей Дагестана готовили взрыв на концерте Киркорова в Махачкале в мае 2017 года. Один из фигурантов дела Хидирнеби Казуев заявил на допросах, что убить певца попросил Максим Галкин.

Галкин назвал информацию о своей причастности к подготовке взрыва "весенним обострением". Телеведущий отметил, что понимает, почему подобные слухи так быстро распространились в медиапространстве.

"У меня только одна просьба — не беспокойте Филиппа (Киркорова — прим. ред.). Он очень расстроен, что так дешево", — заключил Галкин в Instagram, с иронией намекнув на то, что, судя по указанным в СМИ "суммам", журналисты не слишком высоко оценивают жизнь певца.

По данным газеты "Коммерсант", дагестанское МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними. В ведомстве посчитали, что таким образом обвиняемый пытается уйти от ответственности и затянуть следствие.

В свою очередь, директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал информацию о подготовке нападения на концерте в 2017 году "полнейшим абсурдом".

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