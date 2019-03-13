Скончался бывший муж Лолиты Милявской

13.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Скончался бывший муж Лолиты Милявской
Скончался бывший супруг певицы Лолиты Милявской бизнесмен Арнольд Спиваковский. О этом сама артистка рассказала в Instagram.

Под фотографией бизнесмена она написала: «В моей жизни ТЫ сыграл главную роль». По словам Милявской, слова утешения для нее сейчас бесполезны.

«Люблю всех, кого ТЫ Любил на этой Земле. Обещаю не оставлять», - написала звезда.

Известно, что Спиваковский и Лолита были женаты в конце 90-х. Бизнесмен сыграл немалую роль в карьере певицы. Несколько лет назад СМИ сообщали о его задержании в Испании по делу о махинациях.

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