Скончался бывший муж Лолиты Милявской



Скончался бывший супруг певицы Лолиты Милявской бизнесмен Арнольд Спиваковский. О этом сама артистка рассказала в Instagram.

Под фотографией бизнесмена она написала: «В моей жизни ТЫ сыграл главную роль». По словам Милявской, слова утешения для нее сейчас бесполезны.

«Люблю всех, кого ТЫ Любил на этой Земле. Обещаю не оставлять», - написала звезда.

Известно, что Спиваковский и Лолита были женаты в конце 90-х. Бизнесмен сыграл немалую роль в карьере певицы. Несколько лет назад СМИ сообщали о его задержании в Испании по делу о махинациях.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







