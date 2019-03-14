Актриса Эвелина Бледанс отреагировала на состояние Юлии Началовой



Актриса Эвелина Бледанс прокомментировала состояние своей подруги певицы Юлии Началовой, которая находится в одной из московских больниц.

В настоящее время 38-летняя Началова подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в состоянии медицинской комы. Бледанс в беседе с РЕН ТВ отметила, что сначала расценила информацию о госпитализации Началовой как запущенную кем-то «утку».

«Думала, что это что-то не по-настоящему. Хотя я, конечно же, знаю, что у Юлечки были уже последние годы большие проблемы со здоровьем», — поделилась она с журналистами. По словам Бледанс, они работают с Началовой в большом проекте, встречаются ежедневно на съемках. При этом певица, несмотря на серьезное заболевание, всегда улыбается и никогда не повышает голос.

«Конечно же, я абсолютно уверена, что всё будет хорошо», — отметила актриса. Она выразила надежду, что лечение принесет результаты и певица выздоровеет.

11 марта сообщалось, что Началова попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной ухудшения ее состояния стал высокий уровень сахара в крови на фоне серьезных заболеваний. 12 марта стало известно, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 13 марта пациентку ввели в состояние искусственной комы.

Родители российской певицы подтвердили ранее в среду, что их дочь находится в тяжелом состоянии.



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