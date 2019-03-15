«Ничего не получилось»: Елена Малышева о пластической операции на лице



Елена Малышева согласилась дать откровенное интервью. Ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово!" ответила на самые неудобные вопросы.

Елена Малышева прокомментировала ряд сюжетов программы "Жить здорово!", которые произвели неизгладимое впечатление на аудиторию, – про обрезание, яички, матку. Оказывается, именно сын предложил ведущей так нестандартно проиллюстрировать сюжет, рассказывающий о медицинских традициях разных народов и религий. По словам Малышевой, она даже не предполагала такого эффекта.

"На площадке все было интеллигентно и довольно невесело. Наш Герман Шаевич Гандельман, как всегда заикаясь, рассказывал о великой пользе этой операции. И даже мысли не возникло, что эта сцена будет иметь такой успех: пять или семь миллионов просмотров в интернете. Но я этому рада: наконец-то люди узнали, что обрезание – это не отрезание", – отметила Елена Малышева.

Дальше – больше. Сын телеведущей оказался одним из тех двоих, кто осмелился на всю страну исполнить песню яичек. "Песня в нашей программе всегда имеет смысл. Тут она сообщала о том, что если у тебя яички есть, значит, ты мужчина (это было в припеве), что яички вырабатывают сперматозоиды и тестостерон", – подчеркнула ведущая Первого канала.

Однако наибольший резонанс произвел танец матки. Актриса Светлана Галка в примитивном красном костюме исполнила песню и станцевала, изображая этот женский орган. "Мне показалось, ничего у нас не получилось, подумала: наверное, надо более театрально номера ставить и приглашать режиссеров. И решила пока такие сцены не делать. Теперь же я ничего менять не буду", – заключила Елена Малышева.

А вот сама телеведущая заметно изменилась. Она похудела и предстала в шоу в новом образе. Поклонники даже высказали убеждение, что Елена Малышева помолодела. Однако сама ведущая трезво относится к своему возрасту. "Какая молодость?! Я хочу прооперироваться. Мечтаю сделать пластику, но не могу, потому что маленькие перерывы между съемочными пулами. А к молодости отношусь так: это адская дисциплина, самоотречение. Вот если хочешь быть красивой, когда тебе за 50, то улыбайся и терпи", – цитирует Елену Малышеву Woman`s Day.



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