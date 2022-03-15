Российские банки переориентировались на другие иностранные валюты

Сложившаяся геополитическая ситуация принесла некоторые трудности в вопросе оборота иностранной валюты. Однако это коснулось только долларов и евро. В частности, на данный момент ограничена сумма выдачи наличных с валютных вкладов граждан.

Российские банки нашли альтернативу указанным валютам. Теперь они предлагают российским вкладчикам депозиты в валютах тех стран, которые не ввели санкции против России. В банках теперь можно открыть вклад в азербайджанских манатах, турецких лирах, казахстанских тенге, индийских рупиях, армянских драмах и белорусских рублях.

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