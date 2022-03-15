Крупнейшее водохранилище Крыма заполнилось водой почти полностью

Чернореченское водохранилище является одним из крупнейших на территории полуострова. Оно снабжает водой столицу Крыма. Для предотвращения перенаполнения периодически производятся сбросы воды.

На данный момент Чернореченское водохранилище содержит 60,857 млн кубометров воды. Его максимальный объём составляет 64,2 млн. Таким образом, водохранилище заполнено почти полностью — на 94,7%. Власти Крыма сообщают, что этого объёма хватит для обеспечения стабильного водоснабжения Севастополя в течение 2022 и 2023 годов.

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