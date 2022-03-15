Продюсер Кирилл Чибисов раскритиковал звезд украинского шоу-бизнеса

Иван Мар 15, 2022 Общество

Украинские певцы Макс Барских, Светлана Лобода, Настя Каменских, Потап заботятся о своей стране, активно постят в социальных сетях со слезами на глазах, пишет vector-z.ru. Однако музыкальный продюсер Кирилл Чибисов уверен, что эти артисты играют только на публику.

Кроме того, промоутер звезды считает, что их слезы и патриотизм созданы специально для них. Например, исполнительница Светлана Лобода, как сказал Чибисов в интервью ФАН, давно отказалась от украинского гражданства. По его словам, известные украинские артисты сейчас отдыхают, сидя у бассейна с коктейлем. Как добавил Чибисов, кто-то в ОАЭ, кто-то в Испании, но точно не в Киеве.

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