Продюсер Кирилл Чибисов раскритиковал звезд украинского шоу-бизнеса

Украинские певцы Макс Барских, Светлана Лобода, Настя Каменских, Потап заботятся о своей стране, активно постят в социальных сетях со слезами на глазах, пишет vector-z.ru. Однако музыкальный продюсер Кирилл Чибисов уверен, что эти артисты играют только на публику.

Кроме того, промоутер звезды считает, что их слезы и патриотизм созданы специально для них. Например, исполнительница Светлана Лобода, как сказал Чибисов в интервью ФАН, давно отказалась от украинского гражданства. По его словам, известные украинские артисты сейчас отдыхают, сидя у бассейна с коктейлем. Как добавил Чибисов, кто-то в ОАЭ, кто-то в Испании, но точно не в Киеве.