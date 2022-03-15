Отпускные цены на бытовую химию P&G вырастут

Производитель бытовой химии и средств личной гигиены P&G заявил о повышении цен на свою продукцию. По мнению руководства компании, на рост цен влияет геополитическая обстановка, а также трудности, возникшие в осуществлении поставок. Кроме того, сообщается о повышении цен на сырье.

Стоимость продукции P&G вырастет на 26% и более. Минимальный рост в 26% ожидается на моющие средства. В то же время средства для уборки поднимутся в цене на 74%. Товары, обеспечивающие детскую и женскую гигиену, также подорожают — на 47% и 33% соответственно.

Rusfact.com