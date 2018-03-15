Стало известно место прощания и захоронения Олега Табакова

Предположительно, местом захоронения артиста станет Новодевичье кладбище.
Церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым состоится на исторической сцене МХТ имени Чехова. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.
— Мы обсуждаем, как достойно проводить Олега Павловича, как с ним достойно проститься. Сейчас обсуждается время, церемония прощания. Естественно, она состоится на исторической сцене МХТ, — сказал замминистра культуры Александр Журавский.
Он добавил, что, по предварительной информации, Олег Табаков может быть похоронен на Новодевичьем кладбище.
Александр Журавский выразил соболезнования родным и коллегам народного артиста СССР, а также всей театральной России.
Олег Табаков скончался сегодня в больнице после продолжительной болезни. Он был госпитализирован в конце ноября с диагнозом "сепсис", в последнее время был без сознания. У Олега Павловича не выдержало сердце.
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