Стало известно место прощания и захоронения Олега Табакова

15.03.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Стало известно место прощания и захоронения Олега ТабаковаПредположительно, местом захоронения артиста станет Новодевичье кладбище.

Церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым состоится на исторической сцене МХТ имени Чехова. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.

— Мы обсуждаем, как достойно проводить Олега Павловича, как с ним достойно проститься. Сейчас обсуждается время, церемония прощания. Естественно, она состоится на исторической сцене МХТ, — сказал замминистра культуры Александр Журавский.

Он добавил, что, по предварительной информации, Олег Табаков может быть похоронен на Новодевичьем кладбище.

Александр Журавский выразил соболезнования родным и коллегам народного артиста СССР, а также всей театральной России.

Олег Табаков скончался сегодня в больнице после продолжительной болезни. Он был госпитализирован в конце ноября с диагнозом "сепсис", в последнее время был без сознания. У Олега Павловича не выдержало сердце.

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