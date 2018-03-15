В возрасте 80 лет умер режиссер «Соломенной шляпки» Леонид Квинихидзе

Леонид Квинихидзе, режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс, до свидания», умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.
«13 марта на 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра театра и кино, заслуженного деятеля искусств России Квинихидзе Леонида Александровича», — говорится в сообщении.
Квинихидзе окончил режиссёрский факультет ВГИКа. В его фильмографии значатся десятки фильмов, в том числе документальные.
Наиболее известны игровые работы режиссёра, такие как «Крах инженера Гарина», «Небесные ласточки», «Мэри Поппинс, до свидания» и «Соломенная шляпка».
Ранее НСН сообщала о смерти актёра Олега Графа.
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