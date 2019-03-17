Источник в больнице поведал о состоянии Началовой



Состояние российской певицы Юлии Началовой не поменялось, данные о том, что у нее началась сердечно-сосудистая недостаточность, не являются достоверными. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в больнице.

По информации Telegram-канала Mash, у артистки началась сердечно-сосудистая недостаточность, поэтому лечение необходимо в самые кратчайшие сроки пересматривать, в ближайшее время будет собран консилиум врачей. Источник ФАН опроверг данную информацию, заявив, что состояние Юлии Началовой не изменилось.

«Все на прежнем уровне. А консилиумы по ее лечению собираются каждый день», — рассказал источник в больнице.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что певица Юлия Началова была экстренно переведена из больницы в другую, где есть большое отделение эндокринологии. В настоящее время она находится в реанимации. В четверг вечером у российской артистки начался отек мозга, состояние певицы оценивается как крайне тяжелое и нестабильное.

Источник ФАН в мэрии Москвы сообщил, что лечение певицы Юлии Началовой проходит под личным контролем руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.



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