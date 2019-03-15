Медики восстановили историю болезни Юлии Началовой

15.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Медики восстановили историю болезни Юлии Началовой
7 лет назад у исполнительницы нашли подагру, спустя четыре месяца — системную красную волчанку. Болезни начали появляться одна за другой.

Врачи восстановили картину болезней певицы Юлии Началовой. Как сообщает телеграм-канал Mash, артистке мешают жить сразу несколько болезней.

Канал отмечает, что около семи лет назад у исполнительницы обнаружили подагру, спустя четыре месяца — системную красную волчанку, а полгода назад диагностировали сахарный диабет второго типа.

Кроме того, у Началовой появилась ссадина на ноге, пошёл отёк, гиперемия по голени. Сначала она амбулаторно наблюдалась у хирурга, а потом, скорее всего, начался абсцесс. У артистки поднялась температура, ухудшилось состояние, началась нагрузка на почки. Тогда её и перевели на искусственную вентиляцию лёгких. При этом её состояние не улучшается.

Напомним, Юлию Началову экстренно госпитализировали 8 марта. Позднее стало известно, что артистку ввели в состояние искусственной комы.

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