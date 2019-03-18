Дочь Майкла Джексона попыталась покончить с собой

18.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Дочь Майкла Джексона попыталась покончить с собойАктриса, общественный деятель и модель Пэрис Джексон, дочь короля поп-музыки и его второй жены, медсестры Дебби Роу, предприняла попытку суицида.

Дочь Майкла Джексона 20-летняя Пэрис была госпитализирована в субботу, 16 марта, после попытки самоубийства, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

По их данным, экстренные службы прибыли в дом Пэрис Джексон в Лос-Анджелесе рано утром. Девушку доставили в больницу. Сейчас её состояние стабилизировалось.

Напомним, ранее в США с новой силой разгорелся скандал вокруг Майкла Джексона после выхода документальной картины "Покидая Неверленд", в которой его обвинили в педофилии. Семья знаменитого певца раскритиковала фильм за однобокость и назвала киноленту "публичным линчеванием". По мнению родственников Джексона, людей, принимавших участие в создании картины, интересовала не правда, а деньги.

Против киноленты выступили и другие публичные личности. Так, актёр Маколей Калкин выступил в защиту музыканта.

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