О смерти Началовой высказался Пригожин



Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил сожаление в связи со смертью певицы Юлии Началовой. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом RT.

Пригожин отметил, что знал ее с 1990 года. По его словам, Началова была «великолепной, красивой, потрясающей, светлой девчонкой». Продюсер также добавил, что все надеялись на ее выздоровление.

«Светлая память. Жалко, когда такие красивые и молодые девчонки уходят. Мы надеялись, что она поборет недуг, который ее окружил. Она была такой очаровашкой, всегда была жизнерадостной, очень приветливой. Грустно. Очень», — сказал Пригожин.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.



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