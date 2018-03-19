Недолго горевал: 46-летний Джастин Теру утешился в объятиях молодой художницы

В середине прошлого месяца Дженнифер Энистон и Джастин Теру сообщили о разводе. Многие поклонники пары предположили, что артисты — слишком разные люди и не смогли ужиться друг с другом. По слухам, последние месяцы брака супруги жили раздельно, и ни один из них не хотел идти на компромисс.

Однако недавно папарацци «поймали» Теру с новой девушкой. Ей оказалась 25-летняя художница из Нью-Йорка Петра Коллинз. По слухам, актер закрутил роман с девушкой еще до расставания с женой.

Кроме того, о романе актера с художницей свидетельствует то, что Селена Гомес, знакомая с Коллинз, отписалась от нее в соцсетях. Она сделала это еще тогда, когда Теру и Энистон официально были вместе. Судя по всему, Селена, которую связывает крепкая дружба с Дженнифер, выразила свое возмущение и женскую солидарность.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







