Марат Башаров подтвердил честность «Битвы экстрасенсов»

Ведущий шоу рассказал, какое страшное преступление раскрыла медиум Наталья Бантеева. Марат Башаров не скрывает, что искренне верит в сверхъестественные способности участников шоу, поскольку у него на глазах происходили настоящие чудеса.

Марат Башаров уже много лет ведет программу «Битва экстрасенсов». Он неоднократно защищал участников, которых обвиняли в отсутствии сверхъестественных способностей. Недавно мужчина побывал на творческой встрече в Пензе. Отвечая на вопросы поклонников, он отметил, что все происходящее на проекте является правдой.

Также он вспомнил про невероятный случай, свидетелем которого стал.

«Несколько лет назад пропала родственница моих знакомых. Перестала выходить на связь, отвечать на телефонные звонки и сообщения в соцсетях. Родственники забили тревогу и через меня обратились к Наталье Бантеевой: не может ли она сказать, что произошло? Бантеева, едва коснувшись фотографии, вынесла вердикт: «Этой женщины нет в живых». Дескать, снимок живого человека излучает тепло, а мертвого - холод», - рассказал Марат.

Столь быстрый вердикт шокировал и Башарова, и его знакомых. Тогда Бантеева решила провести более детальный анализ. Экстрасенс изучила вещи пропавшей и заявила, что ее точно нет в живых. Более того, Наталья пояснила, что видит нож и кровь.

«Я начал спрашивать, как она догадалась? Бантеева загадочно отвечает: а вот этого тебе, мол, знать не надо. Я передал информацию знакомым. Через два дня пришло сообщение из Интерпола: нашли тело пропавшей с ножевым ранением в сердце. Вот так, хотите верьте - хотите нет», - пояснил Башаров.

Ранее актер неоднократно говорил о том, что не стал бы вести программу, если б не верил в экстрасенсорные способности участников. По словам Башарова, в России и странах СНГ есть еще немало талантливых медиумов и ведьм, которые могут не просто показать свои способности, но и помочь людям.

А вот предыдущий ведущий Михаил Пореченков наоборот придерживался мнения о постановочном характере шоу. Его резкие высказывания по поводу «Битвы экстрасенсов» вызвали волну негатива со стороны бывших участников и поклонников проекта...

Общаясь с порталом Pravda-news.ru, Башаров подчеркнул, что его отношение к проекту абсолютно взвешенное и основано на массе доказанных случаев сверхъестественного вмешательства экстрасенсов в расследования запутанных дел.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







