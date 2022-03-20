В России могут узаконить параллельный импорт

Гендиректор известного маркет-плейса Wildberries Татьяна Бакальчук встретилась с представителем ФАС. Результатом встречи стало решение о необходимости легализации параллельного импорта в России. Соответствующий законопроект будет направлен на рассмотрение в правительство.

По мнению специалистов, эта мера обеспечит доступ россиян ко всем необходимым товарам в нужном количестве. Кроме того, повысится конкуренция между продавцами, что будет способствовать контролю ценовой политики. Бакальчук отметила, что это положительно скажется на деятельности малого и среднего бизнеса.

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