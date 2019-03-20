Певица Наталия Орейро сообщила, что чувствует себя практически русской



Актриса и певица уругвайского происхождения Наталия Орейро приехала в РФ с гастрольным туром. Певица призналась, что ее команда состоит в основном из российских танцоров и музыкантов, а сама она чувствует себя почти русской.

Первый концерт тура Орейро под названием «Unforgettable» состоялся в Кишиневе в субботу. Певица отметила, что первый концерт прошел замечательно. В России Орейро выступит в 13 городах, в том числе 28 марта в Москве. Завершится тур 16 апреля выступлением в Воронеже.

Орейро исполнит хиты Cambio Dolor, Rio De La Plata, Huracan и Me Muero De Amo. Однако певица пообещала порадовать поклонников и новинками, пишет kp.ru.

«Я очень люблю вашу страну, людей, я немного знаю русский язык. Я чувствую себя почти русской, почему бы не сыграть с русской командой», — приводит слова певицы телеканал «360».

Звезда также рассказала, что примет участие в проекте об истории России и Уругвая. Кроме того, Орейро призналась, что хотела бы сняться в российском сериале, сообщают Дни.ру.

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