СМИ узнали об отъезде Губина из РФ



Российский эстрадный певец Андрей Губин отправился в Таиланд, не закончив работу над новыми композициями. Об этом рассказал продюсер Тарас Ващишин.

По его словам, в конце апреля звезда 90-х будет праздновать юбилей — 45 лет, в связи с чем исполнитель еще осенью прошлого года пообещал поклонникам возвращение на сцену. Как рассказал продюсер, они вместе проводили много времени в студии за работой над треками, однако планы Губина изменились.

«Ничего так и не закончили, творчество его сейчас мало интересует. После того, как Андрей перебрался в Таиланд, мы перестали поддерживать связь», — отметил Ващишин.

Сообщается, что в Таиланд Губин уехал несколько месяцев назад с девушкой, однако жили они в разных отелях.

Напомним, Клементьев, известный под фамилией Губин, родился 30 апреля 1974 года в Уфе. Свою первую песню «Мальчик-бродяга» он написал в возрасте 14 лет. Известность ему принес первый студийный альбом с аналогичным названием, который вышел в 1995 году при поддержке Леонида Агутина. К концу года было продано более 500 тысяч оригинальных копий.

В конце января эстрадный поп-музыкант признался, что он уже несколько лет борется с серьезными проблемами со здоровьем. Губина, по информации СМИ, длительное время беспокоит неврологическое заболевание, вызывающее сильные спазмы мышц глаз и лица. Исполнитель отмечал, что старается не выходить на публику и разлюбил фотографироваться.



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