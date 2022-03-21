Поставщики и магазины отказывают от скидок

Около трети поставщиков продукции для российских торговых сетей пересмотрела ценовую политику на свои товары. В частности, они отказались от промоакций и скидок.

Продажа товаров со скидкой в магазинах возможна только с согласия поставщика. Поэтому торговые сети, работающие в России, заявили о сокращении соответствующего сегмента продукции. Однако большинство поставщиков утверждает, что отказ от промо — это временная мера. Предполагается, что скидочные кампании будут пересмотрены и вновь вступят в силу.

Rusfact.com