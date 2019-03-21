Ченнинг Татум поменял внешность

21.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Ченнинг Татум поменял внешность
Американский актер и продюсер Ченнинг Татум решил изменить прическу. Фотографию новой внешности он опубликовал в stories своего Instagram-аккаунта во вторник, 19 марта.

На снимке актер указывает пальцем на свои волосы: он коротко подстригся и стал блондином. «Плохая идея?» — обратился он к подписчикам, предлагая им проголосовать «за или против».

Большинство пользователей ответило, что им не нравится новый внешний вид Татума.

Ченнинг Татум известен по ролям в голливудских фильмах «Война миров», «Побочный эффект», «Шаг вперед», «Дорогой Джон», «Омерзительная восьмерка», «Супер Майк», а также в других картинах.

В ноябре прошлого года стилисты назвали самый популярный цвет волос в Голливуде. Им стал оттенок «эспрессо» (espresso hair), который объединяет в себе несколько разных тонов коричневого. Первыми его продемонстрировали американская топ-модель Белла Хадид и певица Селена Гомес. Далее тенденцию поддержали модель Крисси Тайген и актриса Дакота Джонсон.

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