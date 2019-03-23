Звезда «Игры престолов» едва не умерла в 24 года

23.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Звезда «Игры престолов» едва не умерла в 24 годаБританская актриса Эмилия Кларк, которая известна своей ролью Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», рассказала, что перенесла инсульт. Ее интервью опубликовано в издании The New Yorker.

В 2011 году Кларк готовилась к съемкам второго сезона сериала. Она занималась с тренером, чтобы держать себя в форме и снять стресс. Однажды перед тренировкой актриса почувствовала себя плохо: у нее начались резкие головные боли, после чего ее госпитализировали.

Врачи диагностировали у нее субарахноидальное кровоизлияние. Это тяжелая форма инсульта, которая уносит жизни больше трети больных. 24-летняя Кларк перенесла две операции на мозге, между которыми продолжала сниматься. Актриса смогла восстановиться и завершить съемки.

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