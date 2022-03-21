Ученые нашли способ сохранить вымирающих животных

Russf Мар 21, 2022 Интересное

Вид белых северных носорогов на данный момент считается вымирающим. Сейчас осталось только два животных этого вида — это самки Наджин и Фату.

Однако ученые смогли преобразовать клетки кожи носорогов в стволовые. С помощью некоторых манипуляций можно превратить их в яйцеклетки, что даст виду шанс на спасение от вымирания. Но исследователи отмечают, что факторы перепрограммирования клеток и внедрение в них гена, предотвращающего их гибель, сопряжены с риском паталогического изменения этих образцов.

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