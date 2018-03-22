Цымбалюк-Романовская дерзко высказалась о Джигарханяне



Пианистка сделала резкое высказывание. Как стало известно, Цымбалюк-Романовская написала пост о противоречиях двух великих актеров. По ее словам, Джигарханян умрет в позоре.

Виталина Цымбалюк-Романовская старается не вспоминать о браке с Джигарханяном. Поговаривают, что Армен Борисович пытается вернуть деньги у бывшей жены. В одной из телепрограмм пианистка рассказывала о жизни с актером, утверждая, что любила его. Многих удивляла разница в возрасте между супругами. К слову, подобный союз был у Олега Табакова и Марины Зудиной. Вторая жена артиста была младше его на 30 лет. Она тяжело перенесла его смерть и признавалась на прощании, что всегда будет его любить.

«Я хочу сказать ему спасибо за те годы невероятного счастья и легкости, детей и любовь. Спасибо за учеников, которые теперь меня поддерживают, за друзей, которые рядом со мной. Я не одна. Мы вчера говорили с близкими ему людьми и для себя сказали, что теперь каждый наш поступок мы будем соизмерять с тем, а как бы сделал он, а что бы придумал он. Он, конечно, очень высокая точка отсчета. Олег, милый, спасибо тебе, в последнее время я тебе говорила много слов, но я хочу их сказать с этой сцены. Я очень тебя любила всю твою жизнь и буду любить», – заявила вдова артиста.

Виталина якобы высказалась об отношениях известного актера и ее бывшего мужа.

«Табаков всегда был более успешным, смелым и последовательным в поступках. Джигарханян это знал и недолюбливал его. Но это уже человеческие качества», – такую запись нашли на ее странице.

Виталина активно общается с поклонниками в социальных сетях. «Мой бывший муж обрек себя умереть в позоре. И это его выбор», - заявила Цымбалюк-Романовская.

Накануне Виталине предъявили обвинение по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и взяли подписку о невыезде.

«Столичный суд арестовал квартиру моей подзащитной на Молодогвардейской улице в Москве в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на один миллион рублей, который находится в банковской ячейке и также принадлежит Виталине», - сообщила адвокат пианистки Лариса Широкова.

Представители Джигарханяна планируют взыскать сумму в размере 15 миллионов с его бывшей супруги, которые они якобы похитила.



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