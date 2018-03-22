Валерия Гаркалина выписали из больницы

Известного актера выписали из больницы и отпустили домой.

Напомним, что в начале марта Валерий Гаркалин попал в больницу. Его сняли с театральных гастролей и экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского. Артист был госпитализирован с воспалением легких. Как сообщали друзья актера, он долгое время переносил болезнь на ногах, из-за чего появились осложнения.

Отметим, что еще вчера медики, которые занимались здоровьем артиста, говорили о том, что состояние Гаркалина пока что оценивается как средней степени тяжести. Однако сегодня утром появилось сообщение, что Гаркалин вернулся домой.

«Он выписался», — сообщили в больнице журналистам. Судя по всему, Валерий чувствует себя лучше и уже идет на поправку, поэтому сможет продолжить восстанавливать силы уже в домашней обстановке. Жизни известного артиста ничего не угрожает. Поклонники желают Валерию скорейшего выздоровления и надеются, что в скором времени он вернется на сцену, сообщают «РИА Новости».

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