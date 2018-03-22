Актер Федор Добронравов отправлен в больницу



Актер Федор Добронравов попал в больницу. Об этом в воскресенье, 18 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Информацию подтвердила представитель артиста Ирина Сойкина, но подробностей произошедшего уточнять не стала. По ее словам, Добронравов находится в больнице, «но ему уже лучше».

Федор Добронравов — преимущественно комедийный кино- и театральный актер. В 2011 году ему присвоили звание Народного артиста России. Он известен по таким фильмам и сериалам как «Сваты», «Ликвидация», «День радио», «Золотой теленок» и другим.

Ранее в марте стало известно о том, что в больницу попал режиссер Никита Михалков. «Никита Сергеевич приехал в Нижний Новгород. Действительно, он поскользнулся и упал», — заявили в пресс-службе кинематографиста. Госпитализация режиссеру не понадобилась.



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