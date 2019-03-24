Федосеева-Шукшина снова в больнице: отказали ноги

Вернувшаяся из Испании 80-летняя актриса попала в больницу.

Кажется, совсем недавно СМИ сообщили тревожную новость о том, что советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована из-за проблем с сердцем. Она оказалась на больничной койке с подозрением на инфаркт. Тогда все обошлось, и врачам удалось быстро помочь звезде оправиться от недомогания. Актриса быстро выписалась из клиники и улетела в Испанию на отдых.

Но вот накануне появились сообщения о том, что по возвращении из солнечной европейской страны Федосеева-Шукшина снова попала в больницу. Как сообщает «Экспресс газета», у 80-летней актрисы отказали ноги. Именно по этой причине ее супруг, известный продюсер Бари Алибасов пришел на похороны Юлии Началовой в одиночестве, пишет издание «Дни.ру». Отмечается, что Федосеева-Шукшина уже давно испытывает проблемы с ногами. Если раньше ей приходилось ходить с палочкой, то теперь все может быть серьезней.

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Напомним, как писал портал Тeleprogramma.pro, Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина стали мужем и женой в прошлом году. Этот брак наделал много шум в пресс, да и родственники актрисы на ее поступок реагировали неоднозначно. Кстати, для 71-летнего продюсера это уже седьмой брак. А Федосеева-Шукшина пришла в ЗАГС с Алибасовым в пятый.



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