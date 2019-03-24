Суд постановил: Тимур Еремеев не сын Спартака Мишулина

Теперь все заявления актера о его родстве со Спартаком Мишулиным незаконны.

Актер Тимур Еремеев вот уже второй год подряд пытается доказать, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина. Мужчина неоднократно появлялся в эфире развлекательных шоу и утверждал, что его родство с прославленным артистом обязательно установит ДНК-тест.

Семья Мишулиных категорически отказывается признавать своего нового «родственника» и, кажется, теперь в этом конфликте поставлена точка. Родные народного артиста РСФСР получили официальный документ, согласно которому Еремеев – не родственник Спартака Васильевича.

Бумаги предоставила журналистам Карина Мишулина. Как оказалось, результатов генетической экспертизы предполагаемый сын актера так и не предоставил, да и сам признавал, что его связь с Мишулиным не доказана.

«Из записи акта о рождении Еремеева Т.С. Следует, что Мишулин Спартак Васильевич не является отцом ребенка», – говорится в документе, который в ЗАГСе предоставили в ответ на запрос семьи артиста.

На основании этого ответа суд вынес решение по иску Мишулиной о защите чести и достоинства. В судебном вердикте указано, что, даже если Еремеев и сын народного артиста, это обстоятельство не является «юридически значимым». Следовательно, называть себя его наследником Тимур не может.

«Поэтому любое его (Тимура Еремеева. – прим.ред.) публичное называние Мишулина отцом, является незаконным. И к Мишулину он отношения никакого не имеет», — цитирует Карину «СтарХит».

Карина Мишулина выиграла суд у предполагаемого брата. Фото: globallookpress©Анатолий Ломохов

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, совсем недавно у Спартака Мишулина появился «внебрачный внук» – житель Твери Эдуард Сорокин, заявивший, что когда-то актер жил с его бабушкой в Подмосковье. У пары якобы родился ребенок, сыном которого и является тверчанин.

Новый «наследник» пошел дальше Еремеева. Молодой актер заявлял, что не претендует на наследство Мишулиных, Сорокин же намерен отсудить у семьи часть элитной квартиры в столице. Мужчина подал иск, который суд рассмотрит 1 апреля 2019 года, но, по словам адвоката Мишулиных, шансов на успех у Сорокина практически нет.



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