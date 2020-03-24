Кенес Ракишев и лидеры мирового бизнеса включились в борьбу против вируса

Не только американцы и европейцы основывают краудфандинговые фонды против COVID-19. Наш ближайший сосед Казахстан показывает, что менталитет тут ни при чём. Когда страна столкнулась с вирусной угрозой Айдын Рахимбаев, Кенес Ракишев, Тимур Кулибаев и другие богатейшие бизнесмены собрали 41 млн. долларов.

Пока весь мир оказывает помощь пострадавшим либо от вируса, либо от спада в экономике, вызванного последствиями пандемии в разных странах и супернизкими ценами на нефть, в России сообщают о росте числа заявок на аппараты искусственной вентиляции легких со стороны богатых частных лиц. Имен не называют, но очевидно, что список Forbes может дать представление, кто эти люди. Особенно странно эта история выглядит на фоне волны социальных инициатив от известнейших людей по всему миру, которые пытаются внести свой вклад в борьбу с вирусом и его последствиями. Рассказываем о самых необычных.

Россия

Свой вклад в глобальную борьбу за преодоление кризисных последствий внёс миллиардер Владимир Потанин, который пожертвовал миллиард рублей на поддержку некоммерческого сектора. «Уверен, что эти дополнительные ресурсы помогут НКО не только пройти через кризис, но и в долгосрочной перспективе» - сказал Гендиректор «Норникеля». В сообщении Благотворительного фонда Владимира Потанина отмечается, что для многих некоммерческих организаций последствия коронавируса могут оказаться непредсказуемыми, то есть под угрозу попадают наиболее социально уязвимые категории населения, с которыми и работают НКО. Именно поэтому в условиях кризиса необходимо оказывать поддержку некоммерческому сектору - считают в Фонде.

США

Amazon Джефа Безоса создаст в США более 100 000 рабочих мест. Ретейлер объявил о планах нанять 100 000 сотрудников, чтобы удовлетворить спрос, а также временно повысил оплату труда работникам склада и дал указание своим партнерам по поставкам увеличить зарплату водителей, которые не работают в Amazon. Похожие меры принял и основной конкурент компании Безоса: из-за коронавируса Walmart тоже нанимает работников и повышает выплаты.

Голкипер хоккейного клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов сотрудникам домашней арены клуба, которые из-за ситуации с распространением пандемии коронавируса и остановки сезона НХЛ, вынуждены работать неполный день. Деньги, которые передаст российский вратарь, пойдут на зарплаты персоналу, чтобы компенсировать ему финансовые потери из-за простоя стадиона.

Facebook выплатит каждому работающему на полную ставку сотруднику по $1 тысяче в дополнение к очередной зарплате в условиях эпидемии коронавируса. Сотрудники получили такое письмо от главы компании Марка Цукерберга.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс, благотворительный фонд Wellcome и Mastercard объявили о создании акселератора для борьбы с коронавирусом. Его основная задача — разработка и выпуск лекарств. На борьбу с инфекцией стороны направят $125 млн, сообщили в пресс-службе Mastercard.

Германия

Игроки Баварии Джошуа Киммих и Леон Горецка создали фонд «We kick Corona». К акции вскоре присоединились Матс Хуммельс и Юлиан Брандт из Боруссии. А сейчас в ней участвуют более 20 игроков (от звезд до мало кому известных), и собрано уже около 3 млн евро!

Основные цели - помощь с закупкой медицинского оборудования, помощь пострадавшим от вируса, бездомным, организация пунктов кровяного донорства, и так далее.

«На поле мы можем обыграть любого соперника. Но вирус мы победим только все вместе» - написал Горецка.

Италия

Нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович объявил о начале сбора средств, предназначенных для итальянских больниц, которым необходима помощь для борьбы с коронавирусом.

Фонд создан на фандрайзинговой платформе Go Fund Me. Согласно информации на странице фонда, от жертвователя с ником "Златан Ибрагимович" поступило два транша по 50 тысяч евро каждый.

Казахстан

Помимо инициативы первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о сборе средств среди крупных промышленников и предпринимателей страны, позволившей собрать 41 млн. долларов на борьбу с вирусом, бизнесмены проводят и собственные проекты. Президент и основатель благотворительного фонда «Саби» Асель Тасмагамбетова и сооснователь фонда «Саби» Кенес Ракишев оказывали поддержку Центру экспертизы лекарственных средств Казахстана путем закупа 50 000 тестов на определение коронавируса на сумму 100 000 000 тенге (примерно 223 тыс. долларов). Кроме того, Кенес Ракишев и фонд «Саби» закупает аппарат искусственной вентиляции легких ИВЛ V8600 на сумму 10 000 000 тенге (примерно 22 тыс. долларов).

Председатель совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким и председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе также выделяют 100 000 000 тенге на закуп 50 000 экспресс-тестов на определение коронавируса.

Источник: https://versia.ru/krupnyj-biznes-po-vsemu-miru-vklyuchilsya-v-borbu-protiv-yepidemii-koronovirusa

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