Нереализованные мечты Юлии Началовой



В минувший четверг, 21 марта, артистка была похоронена на Троекуровском кладбище. Она ушла из жизни в возрасте 38 лет. Эта смерть стала шоком для всех без исключения — в самом расцвете сил, талантливая...

В последние годы на долю Началовой выпало много бед: обострилась подагра, из-за которой руки и ноги покрылись страшными шишками, диагностировали сахарный диабет. Недавно певица, ко всему прочему, победила рак — лимфому врачи обнаружили на ранней стадии. А причиной кончины стала трагическая случайность. Юля не придала значения ранке на ноге, которая спровоцировала в дальнейшем заражение крови, гангрену, а потом и кому. Врачи несколько дней боролись за жизнь Началовой, но не смогли ее спасти.

У артистки осталась 12-летняя дочь Вера. Для нее уход мамы стал полнейшей неожиданностью. Когда певицу госпитализировали, ничто не предвещало такого исхода, ребенок был с одноклассниками за границей. Близкие до последнего надеялись, что Юля выкарабкается, специально ничего не говорили девочке, чтобы не травмировать. Грустную новость Вере сообщил ее отец — футболист Евгений Алдонин. Жить наследница, правда, будет не с ним, а с бабушкой и дедушкой. Такое решение было принято совместно. Началова нашла покой на погосте, где место стоит 1,3 млн рублей, но ей его выделили бесплатно. Друзья-артисты всеми силами поддержали семью Юли, в том числе и финансово, написали письмо в правительство Москвы.

Проститься с певицей пришли сотни поклонников и десятки коллег по сцене, в их числе Филипп Киркоров, Лариса Долина, Анастасия Стоцкая, Александр Панайотов, Влад Топалов. «Она светилась на сцене, когда пела, — поделился Киркоров. — Самое главное — те эмоции, которые сейчас переживают родители. Хоронить детей — страшное горе, особенно когда ими любовалась вся страна. Юля побеждала на детских конкурсах, пела, гастролировала по всему миру. Она была востребована, ее обожали. Ей бы еще творить и творить!»

Мало кто знает, что открыл юную Началову актер Валерий Боровинских. Много лет их семьи дружили, как-то он показал первые записи Юли телеведущему Юрию Николаеву. И понеслось — «Утренняя почта», «Утренняя звезда»... Валерий сыграл главную роль в дебютном клипе певицы «Учитель».

У артистки было много интересов, она мечтала когда-нибудь сыграть в музыкальном спектакле, даже пробовалась на одну из ролей в легендарном мюзикле «Метро». Но, к сожалению, ей не удалось пройти кастинг.

Последнее время семья звезды жила достаточно скромно, Юлия была не сильно востребована. Но она никогда не просила о помощи, не жаловалась и не становилась участницей громких скандалов. Записывала песни, принимала участие в съемках программ и надеялась, что ее звезда еще засияет. Увы, не успела — теперь она светит с небес.

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