СМИ: Анджелина Джоли решила уйти из кино



Начавшая фигурировать на минувшей неделе информация о том, что Анджелина Джоли намерена покинуть кинематограф и, возможно, сосредоточиться на театре и/или политической карьере, находит все новые и новые "подтверждения" от инсайдеров. Словом, всё, кроме официального заявления.

На этот раз слухи подогревает со ссылкой на источники в окружении артистки The Sherbrook Times.

Сообщается: Джоли решила перебраться из Лос-Анджелеса, где она родилась и прожила всю жизнь, в Нью-Йорк, "оставив голливудскую карьеру".

Друзья артистки заверяют, что после развода с Брэдом Питтом Энджи намерена "начать жизнь с чистого листа".

Как бы там ни было, в октябре в российский прокат выходит сиквел сказки "Малефисента" с Джоли в титульной роли. И далее - анимационная лента про гориллу Айвана (т.е. Ивана) "Айван, единственный и неповторимый", где Джоли поработала на озвучке, а следом - кроссовер-приквел "Питера Пэна" и "Алисы в Стране чудес" и триллер "Те, кто хотят моей смерти".



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