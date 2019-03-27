Николас Кейдж в четвертый раз свяжет себя узами брака

Четвертой женой звезды может стать визажист Эрика Койке.

За спиной успешного и востребованного голливудского актера Николаса Кейджа — три брака и семь громких романов. Однако, судя по всему, он не готов останавливаться на этом в свои 55 лет.

Как сообщает издание E! со ссылкой на судебные документы, Николас Кейдж собирается связать себя узами брака в четвертый раз. Заявление на регистрацию отношений он подал в округе Кларк, американский штат Невада. Дата и возможное место проведения свадьбы пока не сообщаются.

Известно, что избранницей 55-летнего Кейджа стала визажист Эрика Койке. Пара состоит в отношениях около года. Впервые Кейдж и Койке появились на публике в Пуэрто-Рико, где голливудский актер принимал участие в очередных съемках. Больше папарацци не заставали пару вместе.

Кроме того, что Эрика работает визажистом, о ней больше ничего не известно. Журналисты даже не знают о ее возрасте.

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Если информация о браке подтвердится, то он станет для Николаса Кейджа уже четвертым. До этого он был женат три раза — на Патриции Аркетт, на дочери Элвиса Пресли Лизе Марии Пресли, а также на официантке Ким. С последней он прожил дольше всех — целых 12 лет.

У Николаса Кейджа есть двое детей.



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