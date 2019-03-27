Подопечный Началовой рассказал, что подорвало ее карьеру



Выпускник проекта «Фабрика звезд», певец и телеведущий Егор Иващенко рассказал, почему Юлия Началова не преуспела на сцене.

Дружба Иващенко с Началовой началась на проекте «Один в один!», певец был подопечным известной исполнительницы. Телеведущий стал одним из тех, с кем артистка много общалась перед смертью.

Как отметил сам Иващенко, у Началовой был «волшебный голос» с которым, к сожалению, она не сделала блестящую карьеру. По его словам, исполнительница комплексовала по поводу своей внешности, а когда болезнь взяла верх, прятала от окружающих руки, деформированные подагрой.

«Она не стремилась к эпатажу, не оголялась лишний раз», — цитирует его KP.Ru.

Подопечный Началовой объяснил, что подорвало ее карьеру нежелание действовать на «потребу рынку с его скандалами и кричащей сексуальностью в образе».

Как отметил ранее звездный промоутер Сергей Лавров, голос певицы был элитарным, а для себя Началова выбрала некоммерческий музыкальный жанр, что и помешало ей стать звездой.

Исполнительница скончалась 16 марта в возрасте 38 лет, напоминает телеканал «360», Причиной смерти, как сообщалось, стала остановка сердца. Началову похоронили в Москве на Троекуровском кладбище 21 марта.

На церемонии собрались близкие певицы и звезды российского шоу-бизнеса. Как стало известно ранее, во время похорон король российской поп-эстрады Филипп Киркоров устроил скандал. Артиста возмутило, что его не пустили к месту прощания с Началовой через служебный вход. Из-за этого ему пришлось стоять в общей толпе.



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