18 фактов о том, как снимали «В джазе только девушки»

Многие считают, что фильм черно-белый, потому что старый. На самом деле, это стилизация под кино начала XX века: первоисточником стала французская лента 35-го года «Фанфары любви», потом был одноименный немецкий ремейк 51-го.

Cпустя 8 лет приключенческо-романтическая история двух музыкантов, которые переоделись в дамские наряды, чтобы гастролировать с женским оркестром, попала на американскую землю. «Some like it hot», в русском прокате – «В джазе только девушки».

Первоначально фильм планировалось снять в цвете, но после нескольких экранных тестов от этой идеи отказались из-за слишком заметного зелёного оттенка вокруг тяжёлой косметики Кёртиса и Леммона в образах Джозефины и Дафны.

Зато с какой лёгкостью они вошли в образ Дафны и Жозефины: однажды (прямо в костюмах джазисток) актёры отправились в соседний кинопавильон, зашли в дамскую комнату и, спокойно усевшись перед зеркалом, начали красить губы. Проходившие мимо танцовщицы, ни на секунду не заподозрив что-то неладное, даже поинтересовались, где «девочки» снимаются.

Мэрилин Монро была бесподобна… на экране, но не во время съёмок. Из-за неё Кёртису пришлось на протяжении 42-х дублей надкусывать ножку цыплёнка, ибо звезда не могла правильно сыграть сцену. Из-за этого же 47 дублей мальчики стояли на высоких каблуках, обливаясь потом под шёлковыми чулками и накладными бюстами.

Многочасовые опоздания на площадку, нежелание выходить из гримёрки – ей простят всё, а режиссер скажет: «Как актриса с острым чувством комического диалога она была просто гениальна».

В качестве консультанта для главных актёров пригласили настоящего трансвестита из Берлина. После первого дня занятий он сказал: «Кёртис отлично справляется, а Леммон просто невозможен, у него ничего не выйдет, он всё время отказывается делать то, что я ему приказываю». На что артист так объяснил свою политику: «Я не хочу убедительного перевоплощения в женщину, мы должны изображать двух мужиков, которым неуютно в женском платье». Режиссер поддержал линию Леммона к явному неудовольствию трансвестита.

Мэрилин Монро была беременна во время съёмок, в результате выглядела заметно толще, чем обычно. Для производства фотоматериалов о фильме использовались тела дублёрш, к которым впоследствии монтировали голову Монро.

На одном из предварительных просмотров в сцене, когда Джек Леммон объявляет о своей помолвке, аудитория смеялась так сильно, что несколько строк диалога невозможно было разобрать. Впоследствии сцену пересняли с более продолжительными паузами и с добавлением игры на маракасах.

Оригинальное название фильма — «Некоторые любят погорячее» — цитата из детской песенки «Горячая овсянка с горохом» Полная цитата: «Кто-то любит погорячее, кто-то — холодную, кто-то — девятидневную в горшочке» (Some like it hot, some like it cold, Some like it in the pot, nine days old).

Фраза также используется в одном из диалогов, когда на замечание «Джуниора», что тот предпочитает классику горячему джазу, героиня Мэрилин Монро возражает: «Некоторые любят погорячее».

Рабочее название картины было «Не сегодня, Джозефина»

Режиссёр фильма Билли Уайлдер хотел, чтобы роль Джерри/Дафны сыграл Фрэнк Синатра. Его выбор на роль Душечки — не Мэрилин Монро, а актриса Митци Гейнор.

Многие диалоги Мэрилин могла прочесть только глядя на текст — например, в сцене прощального телефонного разговора Монро с Кёртисом видно, как её глаза бегают по строчкам.

В сцене, где Дафна танцует танго с Филдингом и тот говорит «ты опять ведешь», на самом деле, ведёт как раз Филдинг, а Дафна находится в позиции дамы (партнер левой рукой держит правую руку партнёрши, его правая рука — на её талии, а её левая рука — у него на плече). Это заметно также и по парам, танцующим на заднем плане в правильной позиции. Так что после замечания Филдинга они встают как раз в «неправильную» позицию.

Забавно, что единственный «Оскар» картине, которая была признана и зрителями (в прокате США бюджет в размере 2,5 млн. был превзойдён более, чем в семь раз), и критиками (по опросу Американского киноинститута в 2001 году, она вообще названа лучшей комедией за всю историю), достался лишь за костюмы в чёрно-белом фильме.

Но всё объясняется очень просто – в тот год на киноолимпе царствовал библейский суперколосс «Бен Гур», отхвативший рекордное количество призов (11).

После просмотра продюсеры сказали режиссеру, что он должен всё переделать, показав больше Мэрилин.

Они также заявили: «Хорошая комедия не может идти дольше полутора часов!». Уайлдер пообещал внести необходимые изменения, на самом деле вырезав лишь одну сцену секунд на пятнадцать, а всё остальное оставил в исходном виде.

Во время повторного выпуска в советский кинопрокат в 1985 году этот фильм посмотрели 28,9 млн. человек.

Цензура вырезала 25 минут материала, среди которых больше половины поцелуев героини Мэрилин Монро и другие сцены, близкие к эротическим.

Общая аудитория за два выпуска в прокат СССР составила 77,9 млн. зрителей.



