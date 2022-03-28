В крови человека обнаружены частицы пластика

Учёные из Нидерландов исследовали образцы крови здоровых людей. В эксперименте принимали участие 22 добровольца, не имеющих проблем со здоровьем. В 17 образцах учёные нашли микрочастицы пластика.

Предполагается, что обнаруженные микрочастицы проникли в кровь людей вместе с водой и пищей, хранящихся в пластиковой посуде. Кроме того, учёные не исключают, что эти микрочастицы могли попасть в организм вместе с вдыхаемым воздухом. Пластик, найденный в крови, оказывает негативное влияние на клетки организма, утверждают исследователи.

Rusfact.com