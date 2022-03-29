Производитель упаковки сообщил об изменениях в поставках

Крупнейший производитель упаковки для напитков Tetra Pak сообщил об изменениях в объёмах изготавливаемой продукции. В настоящее время имеет место дефицит некоторых компонентов, необходимых для производства. В связи с этим было принято решение о пересмотре приоритетных направлений деятельности.

В частности, компания заявила о сокращении объёмов производства упаковки для вина и прохладительных напитков, не включая соки. Приоритет будет отдан социально значимым товарам, таким как молоко и детское питание.

Rusfact.com