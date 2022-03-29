Производитель упаковки сообщил об изменениях в поставках

Russf Мар 29, 2022 Интересное

Крупнейший производитель упаковки для напитков Tetra Pak сообщил об изменениях в объёмах изготавливаемой продукции. В настоящее время имеет место дефицит некоторых компонентов, необходимых для производства. В связи с этим было принято решение о пересмотре приоритетных направлений деятельности.

В частности, компания заявила о сокращении объёмов производства упаковки для вина и прохладительных напитков, не включая соки. Приоритет будет отдан социально значимым товарам, таким как молоко и детское питание.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.