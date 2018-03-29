Бывший депутат Телепнев задержан по делу об избиении DJ Smash в пермском клубе

Подозреваемый в настоящее время пребывает в изоляторе временного содержания. Ему может быть предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести".

Экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, подозреваемого в избиении музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash), задержали на 48 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшего Евгения Васева.

Эти данные подтвердили и в ГУ МВД по Пермскому краю.

— 28 марта по подозрению в совершении преступления по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" задержан гражданин 1980 года рождения. Он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о мере пресечения, — прокомментировали в краевой полиции.

Напомним, об избиении стало известно в середине февраля. Рэпер Тимати сообщил, что на DJ Smash напали в пермском ночном клубе, и даже назвал подозреваемого. Однако экс-депутат Телепнев сперва отрицал, что причастен к преступлению, а затем и вовсе пропал из поля зрения общественности.

Ранее дело об избиении DJ Smash в Перми переквалифицировали по более тяжкой статье. Следственные органы пришли к выводу, что преступление было совершено группой лиц, а значит, виновных ждёт более суровое наказание.



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