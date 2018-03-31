Выжившему в Кемерово мальчику сообщили о гибели семьи

11-летний мальчик, который чудом выжил в страшном пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", рассказали о том, что его папа, мама и младшая сестра погибли в результате происшествия. Об этом поведала главный подростковый психиатр Москвы Анна Портнова, которая сейчас в Кемерово.

Специалист уточнила, что мальчика на протяжении нескольких дней готовили к этому. Только когда врачи убедились в том, что мальчик сможет воспринять эти данные, ему объяснили все произошедшее.

"Они (родственники и врачи) не могли справиться с собой, со страхом увидеть тяжелую реакцию ребенка, не знали, какие подобрать слова. Сегодня после длительной работы… мы подобрали правильное поведение, тактику, как поговорить с ребенком", - сказала Портнова.

Реакция ребенка оказалась предсказуемой - он начал долго плакать. Вместе с этим психиатры отмечают, что мальчик не замкнулся в себе. Вскоре он поинтересовался, где он будет жить дальше.

Опекуном ребенка станет одна из его бабушек. Сейчас она заканчивает оформление необходимых документов.

Напомним, отец мальчика вытолкнул его в окно во время пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Ребенок получил серьезные травмы: рваная рана щечной области, отравление продуктами горения, ушиб сердца, печени, легких, почек и перелом костей таза без смещения. Сначала его перевели в медикаментозную кому, а затем врачам удалось нормализовать его состояние - мальчик пришел в себя.

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