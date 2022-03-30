Дочь актрисы Селезневой-Невединой, измученная болезнью, оказывает влияние на печень, голову и почки

Дочь актрисы Неллы Селезневой-Невединой перенесла последствия коронавируса. Полгода девочка находится в больнице в критическом состоянии, пишет novostoria.ru. Сейчас ему требуется дорогостоящая реабилитационная терапия. Ксения стала жертвой так называемого жука-долгожителя — сама заболела в легкой форме, но последствия были катастрофическими.

У наследницы звезды Молодежки начались проблемы с памятью, различные расстройства вроде старческого слабоумия, а также симптомы почечной недостаточности и инфекционного гепатита. Артист отмечает, что врачи не знакомы с этим диагнозом, поэтому начинают лечить каждый орган отдельно. Сейчас специалисты пытаются собрать «остатки ее аутоиммунной системы».