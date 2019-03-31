Фёдор Добронравов сообщил о самочувствии после инсульта



Актёр рассказал, что из-за плотного графика не всегда может выполнять рекомендации врачей.

Звезда сериала "Сваты" народный артист РФ Фёдор Добронравов рассказал, что ему удалось полностью оправиться после инсульта годичной давности. В интервью Пятому каналу он опроверг информацию о своей госпитализации "в предынсультном состоянии".

— Я полностью, на 100% восстановился. Всё нормально. Но периодически врачи требуют, чтобы я появлялся у них в больнице. Но, если сейчас они узнают про мой график, конечно, я получу по шеяке, — признаётся Добронравов.

Он отметил, что не всегда успевает выполнять рекомендации врачей. По словам артиста, слухи о его плохом самочувствии появились после того, как он решил пройти обследование и попросил заменить его сразу на нескольких выступлениях. Он успокоил фанатов, что визит в больницу был плановым.

Ранее сообщалось, что режиссёр и постоянный судья игр КВН Юлий Гусман перенёс операцию на сердце.



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