Лолита не хочет оплачивать долги ЖКХ, потому что «деньги не падают с неба»



Звезда убеждена, что 700 тысяч рублей требуют с неё незаконно. Кто прав, разбирается Басманный суд Москвы.

Лолита Милявская судится с руководством ТСЖ из-за долгов за коммунальные услуги. С певицы пытаются взыскать 760 тысяч рублей, что, на её взгляд, неправомерно.

Звезда утверждает, что течение многих лет исправно платила по счётчикам за свет, воду и за всё, чем она пользовалась ежедневно. Однако в квитанциях фигурировала ещё одна графа — "За содержание общего имущества", и сумма в ней варьировалась от месяца к месяцу, а иногда, по словам певицы, достигала 40 тысяч. В ТСЖ "Большие Каменщики" не смогли предоставить хозяйке квартиры документы, подтверждающие сумму выплат.

Артистка уверена в своей правоте и намерена дойти до конца, добиваясь справедливости. Ведь, по её словам, столь внушительную сумму она вполне могла бы потратить на съёмки нового клипа.

— Я сегодня судье сказала: "Мне не падают деньги с неба". И 700 тысяч рублей я могла бы потратить куда продуктивнее, — приводит слова Милявской "Говорит Москва".

Напомним, это уже не первое судебное разбирательство Лолиты с ТСЖ. Так, в 2012 году товарищество собственников жилья "Таганская площадь" потребовало взыскать с артистки около 500 тысяч рублей за вступительный взнос в организацию, целевые платежи по благоустройству за 2009 год, членские взносы за 2010–2011 годы и оплату услуг юриста.

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