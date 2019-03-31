Том Круз не разрешил Николь Кидман приходить на свадьбу их сына

31.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Том Круз не разрешил Николь Кидман приходить на свадьбу их сына
По предварительной информации, актёр поставил ультиматум наследнику, вынудив его вычеркнуть Кидман из списка гостей.

Том Круз запретил своей экс-супруге Николь Кидман появляться на свадьбе их приёмного сына Коннора. Об этом сообщает Daily Mail.

Есть основания полагать, что причиной этому послужило скептическое отношение актрисы к сайентологии, так как принято считать, что брак голливудских звёзд распался именно из-за этого.

Отмечается, что избранница сына Круза полностью разделяет его взгляды.

Как писал Лайф, ранее Кидман заявила, что сайентологи отняли у неё детей. Известно, что на свадьбе своей дочери Изабеллы в 2015 году она также не присутствовала.

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