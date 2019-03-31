Пореченков и Охлобыстин создали ролик в «поддержку» Зеленского (видео)

31.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Пореченков и Охлобыстин создали ролик в "поддержку" Зеленского (видео)
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин сделали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского. Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.

В ролике артисты садятся за стол со стаканами в руках. "Ну, если он выиграет…" — говорит Пореченков. "Он будет нам должен", — продолжает Охлобыстин.

Актеры обмениваются репликами "слава Украине", "Крым наш" и "все наше", после чего выпивают. Далее они обнимаются и выкрикивают: "Только Зеленский!"

Пореченков и Охлобыстин в 2014 году были объявлены Киевом персонами нон грата.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным последних опросов, в президентской гонке лидирует Зеленский, его рейтинг составляет примерно 20-25%. На втором месте нынешний глава государства Петр Порошенко, на третьем — лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

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