Звезду «Папиных дочек» ограбили на несколько миллионов



В жизни Сергея Фролова - черная полоса. Недавно злоумышленники проникли в квартиру артиста и вынесли ценные вещи. Не так давно актер боролся с черными риелторами, которые грозились лишить его жилплощади.

Сегодня стало известно о том, что актер сериала «Папины дочки. Суперневесты» Сергей Фролов стал жертвой преступников. 43-летний мужчина живет в квартире в районе Бирюлево Западное. По его словам, неизвестные проникли в его жилье и забрали оттуда ценные вещи. Артист не стал медлить и сразу же заявил о пропаже в полицию. Он написал заявление и надеется, что в скором времени оперативники найдут его имущество и накажут злоумышленников.

«Мужчина сообщил, что неизвестный проник в квартиру в Булатниковском проезде и похитил две шубы, шкатулку и гобой. Материальный ущерб превысил 2,6 миллиона рублей», - поведал журналистам источник в правоохранительных органах.

Не так давно Сергей был замешан в еще одном громком скандале с мошенниками. Дело в том, что квартира принадлежала его родительнице, которая болела сахарным диабетом и не работала. Тем не менее, ей дали кредит под залог недвижимости. Спустя время ее сыну однажды пришла бумага, что жилье выставлено на торги, а ему придется вскоре освободить помещение.

Фролов был уверен, что риелторы действуют по хорошо спланированному плану, ведь изначально было заявлен долг в почти пять миллионов. Однако когда женщина согласилась выкупить квартиру, эту сумму списали, оставив 315 тысяч рублей, которые должен был заплатить актер.

Мужчина подозревал, что его мама, вероятно, была под действием сильных психотропных средств. Некоторые лекарства Сергей нашел у нее в квартире после смерти. Артист полагает, что женщину могли убедить принимать таблетки, чтобы потом заставить взять кредит. Фролов собирался делать почерковедческую экспертизу и подавать апелляцию, чтобы не остаться с супругой и сыном на улице.

Фролов обнаружил пропажу вещей из собственной квартиры 29 марта. Как сообщает «Агентство городских новостей «Москва», в МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

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