Знакомая Олега Табакова рассказала о причинах его конфликта с дочерью



По рассказам инсайдера, Александра не смогла простить отцу помощь Марине Зудиной. Как утверждает источник, приближенный к бывшей жене режиссера Людмиле Крыловой, именно по этой причине наследница звезды ушла из театра, который возглавлял Табаков.

В середине марта родные, друзья и поклонники Олега Табакова проводили его в последний путь. Прощание прошло в МХТ имени Чехова, в первом ряду сидели вдова артиста Марина Зудина, а также его дети от разных браков – Антон, Павел и Маша. Дочь мэтра Александра и ее мать Людмила не присутствовали на церемонии, что спровоцировало обсуждения в толпе. По слухам, они так и не простили Олегу Павловичу уход из семьи.

«Все это так, да не совсем», – говорит актриса, подруга первой семьи Табакова, пожелавшая остаться анонимной. Женщина пролила свет на причины, по которым Александра не присутствовала на прощании с отцом. По ее версии, та обиделась на родителя из-за его покровительства Марины Зудиной. Как утверждает источник из окружения Александры, Олег Павлович никогда не продвигал наследницу и не предлагал работы. Только взял в театр, которым руководил. Но после того, как там появилась Зудина, на нее внезапно посыпались роли.

«Тогда как к родной дочери отношение как к Золушке: «Постой снежинкой в пятом ряду». А я бы поспорила, кто более талантлив – Марина Зудина или Александра Табакова. Игру Саши, кстати, можно оценить в фильме «Маленькая Вера», где она сыграла небольшую, но очень яркую роль. Саша пыталась указать отцу на несправедливость: почему к новой артистке такое особое отношение? Он реагировал привычно: «Добейся всего сама». А потом стало известно, что у него с Мариной роман. Саша хлопнула дверью и ушла из театра», – утверждает инсайдер.

Сейчас дочь Людмилы Ивановны и Олега Павловича находится в Москве. Как утверждает приятельница первой жены мэтра, Александра рассталась с супругом, жившим за границей.

«Ну а Александра Табакова ушла из профессии. Вышла замуж за немца, уехала в Германию, родила дочь. Затем развелась и вернулась в Москву. Писали, будто спилась, - это неправда. У нее все хорошо. Разве что личную жизнь так и не смогла устроить…» – заявила она.

К своему сыну Антону Олег Павлович тоже относился строго. «Вы должны всего добиться сами», – говорил он детям. Поначалу Антон тоже планировал стать актером, но отец его критиковал. Табаков считал, что артист из старшего сына «так себе».

Актриса, приближенная к бывшей жене режиссера, также напомнила о том, что именно Людмила Крылова в свое время помогла ему устроиться на работу. Когда-то будущую звезду театра и кино никуда не брали из-за отсутствия регистрации в столице. Крылова прописала Табакова в Москве, передает «Мир новостей».



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







