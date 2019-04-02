Мадонна за 1 млн долларов согласилась выступить на «Евровидении»

Американская исполнительница Мадонна станет гостьей песенного конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве, и получит за свое выступление $1 млн. Об этом в сообщил портал YNet со ссылкой на источники.

Отмечается, что такой гонорар ей заплатит израильско-канадско-еврейский миллиардер Сильван Адамс. На такой шаг он решился после переговоров с Израильской корпорацией телерадиовещания (IPBC), которая предложила ему стать партнером конкурса.

64-й конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Представлять Россию будет Сергей Лазарев, который поедет на конкурс во второй раз. Букмекеры пророчат певцу второе место.



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