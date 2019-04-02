Названы самые красивые состарившиеся знаменитости

02.04.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Названы самые красивые состарившиеся знаменитостиШведская велнесс-марка Foreo составила по результатам опроса рейтинг самых красивых постаревших знаменитостей. Об этом сообщает Mirror.

Среди женщин первой стала 73-летняя британская актриса и лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен.

На втором месте оказалась королева Великобритании Елизавета II (92 года), которая предпочла не пользоваться омолаживающими процедурами. На третьем — американская певица Мадонна (60 лет), которая, напротив, регулярно прибегает к помощи пластических хирургов.

Четвертой стала американская кантри-исполнительница и киноактриса Долли Партон, которой в январе исполнилось 73 года, а пятой — 72-летняя певица Шер. В десятку также попали Джуди Денч (84 года), Тина Тернер (79 лет), Ким Бейсингер (65 лет), Шерон Стоун (61 год) и Сьюзан Сарандон (72 года).

Самым красивым состарившимся мужчиной назвали 69-летнего обладателя «Золотого глобуса» американского актера Ричарда Гира.

Вместе с ним в пятерке лидеров оказались актеры Лиам Нисон (66 лет), Пирс Броснан (65 лет), Арнольд Шварценеггер (71 год) и Харрисон Форд (76 лет).

За ними последовали Кевин Бейкон (60 лет), Пол Маккартни (76 лет), Роберт Де Ниро (75 лет), Гэри Олдмен (61 год) и Мик Джаггер (75 лет).

В июле прошлого года американское издание Vogue перечислило самых красивых брюнеток прошлого века и современности. Всего в список вошло 39 темноволосых женщин. В частности, бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди, британская актриса Одри Хепберн, «королева Голливуда» Элизабет Тэйлор, американская певица и поэтесса Патти Смит и никарагуанская актриса Бьянка Джаггер.

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